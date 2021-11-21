У більшості регіонів України істотні опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n163364-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-22-lystopada-karta.html

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Погода в Україні 22 листопада очікується без істотних опадів у більшості регіонів.

Втім протягом доби на заході країни, а вдень також і у південно-східних та Житомирській областях трохи дощитиме. У Карпатах місцями можливі невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, вночі на сході країни подекуди можливі пориви вітру швидкістю 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, вдень — +4…+9° (у південній частині країни — +10…+15°). У Карпатах температура вночі становитиме 0…-5°, вдень — +1…+6°.

Погода в Києві 22 листопада буде похмурою, вранці можливий невеликий дощ, вдень — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +4…+6°, вдень — піднімуться до +6…+8°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде похмурою, у другій половині дня очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°, вдень — +6…+8°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде ясною, без опадів. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде похмурою, без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря +4…+6° вночі та +6…+8° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 22 листопада буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.