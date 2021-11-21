Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
У більшості регіонів України істотні опади не очікуються

Без опадів у більшості регіонів — погода в Україні на 22 листопада (КАРТА)

21 лис 2021, 15:27
999

Погода в Україні 22 листопада очікується без істотних опадів у більшості регіонів.

Втім протягом доби на заході країни, а вдень також і у південно-східних та Житомирській областях трохи дощитиме. У Карпатах місцями можливі невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, вночі на сході країни подекуди можливі пориви вітру швидкістю 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, вдень — +4…+9° (у південній частині країни — +10…+15°). У Карпатах температура вночі становитиме 0…-5°, вдень — +1…+6°.

Температура повітря в Європі о 14:00 22 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Києві 22 листопада буде похмурою, вранці можливий невеликий дощ, вдень — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +4…+6°, вдень — піднімуться до +6…+8°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Києві 22 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Львові також буде похмурою, у другій половині дня очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°, вдень — +6…+8°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 22 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде ясною, без опадів. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 22 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Харкові буде похмурою, без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря +4…+6° вночі та +6…+8° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 22 листопада, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 22 листопада буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів