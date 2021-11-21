В большинстве регионов Украины существенные осадки не ожидаются

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Ракурс

Погода в Украине 22 ноября ожидается без существенных осадков в большинстве регионов.

Впрочем, в течение суток на западе страны, а днем также и в юго-восточных и Житомирской областях будет дождь. В Карпатах местами кратковременный дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, ночью на востоке страны возможны порывы ветра скоростью 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6°, днем — +4…+9° (в южной части страны — +10…+15°). В Карпатах температура ночью будет 0…-5°, днем — +1…+6°.

Погода в Киеве 22 ноября будет пасмурной, утром возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +4…+6°, днем — поднимутся до +6…+8°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5°, днем — +6…+8°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет ясной, без осадков. Термометры ночью покажут +5…+7°, днем — +9…+11°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +4…+6° ночью и +6…+8° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 ноября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.