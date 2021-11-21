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Ракурс
Фото: naturallandscapeawards.com

Стали известны победители конкурса фотографий природы без обработки (ФОТО)

21 ноя 2021, 14:50
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Лучшие фотографии природы без компьютерной обработки выбрали на конкурсе Natural Landscape Photography Awards.

Все участники подавали снимки, которые были без использования каких-либо фоторедакторов. Все работы на конкурсе должны отражать природу в ее первозданной красоте. Именно поэтому нужно было предоставить RAW-файлы. Это позволяло удостовериться, что все работы являются аутентичными. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Лауреатом премии «Фотограф года» стал Эрик Беннет из Соединенных Штатов Америки. Художник представил живописную фотографию гор с волшебной игрой света и тени.

Как фотограф, который стремится показать людям ценность дикой природы, мне всегда нравилось видеть и создавать более тонкие и личные фотографии, что реалистично изображающие природу, — заявил он.

Работа лауреата премии «Фотограф года». Фото: naturallandscapeawards.com

А победителем номинации «Фотография года» стал Стив Альтерман, который нетрадиционно подошел к созданию пейзажного фото. На снимке на первом плане видно глыбу льда на черном песчаном пляже в Исландии. На заднем фоне можно увидеть маленький желтый камень. Ракурс фотографии напоминает изображение айсберга на фоне звездного неба и Луны.

Победитель номинации «Фотография года». Фото: naturallandscapeawards.com

Кроме того, конкурс определил победителей в различных номинациях. С некоторыми фотографиями можно ознакомиться ниже, а полный перечень всех работ доступен на сайте конкурса.

Фото: naturallandscapeawards.com


Фото: naturallandscapeawards.com

Напомним, в 2021 году на конкурсе выбрали самые смешные фотографии диких животных. В финал вошли 42 работы, на которых изображены забавные моменты из их жизни.

Источник: Ракурс


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