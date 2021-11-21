Зеленский почтил память Героев Небесной сотни. Фото: Ян Доброносов

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком 21 ноября почтили память погибших борцов за независимость Украины на аллее героев Небесной сотни в Киеве.

Кроме главы государства и руководителя его Офиса на мероприятии присутствовали также премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Президент поставил лампадку к памятному кресту погибшим героям Революции достоинства. Также руководство страны почтило память павших активистов минутой молчания. Об этом 21 ноября сообщается на официальном сайте президента.

Не обошлось на мероприятии и без инцидентов. Когда Зеленский и Ермак направлялись к машинам неизвестные начали скандировать «позор». Также чиновников освистали.

Позор государственным предателям и малороссам, — раздавалось из толпы.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов.

Напомним, 17 ноября проект Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть расследования относительно специальной операции Украины по задержанию наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Журналисты со ссылкой на источники рассказали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак предлагал отсрочить проведение спецоперации на неделю, потому что президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня с Россией и российскими гибридными войсками на Донбассе. Впоследствии спецоперацию перенесли на пять дней.