Теракт в Иерусалиме устроил неизвестный. Фото: Анадолу

https://racurs.ua/n163361-terakt-v-ierusalime-ustroil-neizvestnyy-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Террористический акт произошел 21 ноября на Храмовой горе в Иерусалиме.

Преступное нападение произошло в Старом городе. Сорокалетний мужчина, вооруженный автоматом и ножом, открыл огонь по прохожим и полицейским. Террориста ликвидировали силовики. Об этом сообщает местное издание NEWSru.co.il.

Отмечается, что информация о теракте поступила в воскресенье, 21 ноября, около 9.00. Полицейские заявляют о двух террористах. Нападение совершили на цепной улице, отделяющей мусульманский квартал от еврейского.

В результате стрельбы один из прохожих погиб. Ранения получили четыре человека — двое гражданских получили ранения легкой и средней тяжести. Также легко подстрелили двух правоохранителей. Террориста ликвидировали, а его сообщник скрылся.

Напомним, в британском Ливерпуле водитель такси предотвратил теракт, заперев в авто подозрительного пассажира. В результате взрыва пассажир погиб, а сам водитель получил травмы и ожоги.

Источник: NEWSru.co.il