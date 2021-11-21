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Ракурс
Теракт в Иерусалиме устроил неизвестный. Фото: Анадолу

Теракт в Иерусалиме устроил неизвестный — есть погибшие и раненые

21 ноя 2021, 13:39
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Террористический акт произошел 21 ноября на Храмовой горе в Иерусалиме.

Преступное нападение произошло в Старом городе. Сорокалетний мужчина, вооруженный автоматом и ножом, открыл огонь по прохожим и полицейским. Террориста ликвидировали силовики. Об этом сообщает местное издание NEWSru.co.il.

Отмечается, что информация о теракте поступила в воскресенье, 21 ноября, около 9.00. Полицейские заявляют о двух террористах. Нападение совершили на цепной улице, отделяющей мусульманский квартал от еврейского.

В результате стрельбы один из прохожих погиб. Ранения получили четыре человека — двое гражданских получили ранения легкой и средней тяжести. Также легко подстрелили двух правоохранителей. Террориста ликвидировали, а его сообщник скрылся.


Напомним, в британском Ливерпуле водитель такси предотвратил теракт, заперев в авто подозрительного пассажира. В результате взрыва пассажир погиб, а сам водитель получил травмы и ожоги.

Источник: NEWSru.co.il

Источник: Ракурс


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