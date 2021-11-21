Теракт в Єрусалимі влаштував невідомий. Фото: Анадолу

https://racurs.ua/ua/n163361-terakt-v-ierusalymi-vlashtuvav-nevidomyy-ie-zagybli-ta-poraneni.html

Ракурс

Терористичний акт стався 21 листопада на Храмовій горі в Єрусалимі.

Злочинний напад стався у Старому місті. Сорокарічний чоловік, озброєний автоматом та ножем, відкрив вогонь по перехожих та поліцейських. Терориста ліквідували силовики. Про це повідомляє місцеве видання NEWSru.co.il.

Зазначається, що інформація про теракт надійшло в неділю, 21 листопада, близько 9.00. Поліцейські заявляють про двох терористів. Напад скоїли на Ланцюговій вулиці, яка відокремлює мусульманський квартал від єврейського.

Внаслідок стрілянини один із перехожих загинув. Поранення дістали четверо осіб — двоє цивільних дістали поранення легкої та середньої тяжкості. Також легко підстрелили двох правоохоронців. Терориста ліквідували, а його спільник зник.

Нагадаємо, у британському Ліверпулі водій таксі запобіг теракту, замкнувши в авто підозрілого пасажира. Внаслідок вибуху пасажир загинув, а сам водій дістав з травми та опіки.

Джерело: NEWSru.co.il