Миф о негативном влиянии вина, шоколада и кофе на здоровье развеял врач. Фото: winestreet.ru

https://racurs.ua/n163360-mif-o-negativnom-vliyanii-vina-shokolada-i-kofe-na-zdorove-razveyal-vrach.html

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Миф о негативном влиянии вина, шоколада и кофе на здоровье развеял известный швейцарский кардиолог Томас Люшер, который более 10 лет возглавлял авторитетный медицинский журнал European Heart Journal.

Однозначно оценить пользу или вред этих продуктов на организм невозможно. Также отсутствуют исследования, позволяющие судить о том, какова оптимальная доза темного шоколада. Об этом сообщило издание The Guardian.

Вино при умеренных дозах не влияет негативно на человеческое здоровье, но и не дает какой-то пользы. Темный шоколад с минимальным количеством сахара и жира полезен. При этом белый шоколад совершенно нельзя назвать здоровой пищей. Кофе может принести пользу организму, если выпивать не более четырех чашек в день.

Впоследствии журналисты попросили других экспертов прокомментировать заявление Люшера о кофе, вине и шоколаде. Профессор сердечно-сосудистой медицины Оксфордского университета Пол Лисон заявил, что его пациенты в кардиологической клинике часто исходят из того, что вино, шоколад и кофе им вредны. Врач отмечает, что людям становится намного легче, когда он сообщает им, что эти продукты не наносят им вреда.

А старший диетолог британского кардиологического фонда Трейси Паркер отметила, что прежде всего стоит вести здоровый образ жизни, потому что это более важно, чем потребляемое количество кофе, шоколада или алкоголя.

Напомним, врач Крис ван Таллекен из Великобритании принял участие в медицинском эксперименте — четыре недели он питался лишь полуфабрикатами. Медики заявили, что он не только набрал лишние килограммы и подверг свое здоровье существенному риску.

Источник: The Guardian