Міф про негативний вплив вина, шоколаду і кави на здоров'я розвіяв лікар. Фото: winestreet.ru

https://racurs.ua/ua/n163360-mif-pro-negatyvnyy-vplyv-vyna-shokoladu-i-kavy-na-zdorov-ya-rozviyav-likar.html

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Міф про негативний вплив вина, шоколаду і кави на здоров’я розвіяв відомий швейцарський кардіолог Томас Люшер, який понад 10 років очолював авторитетний медичний журнал European Heart Journal.

Однозначно оцінити користь або шкоду цих продуктів на організм неможливо. Також відсутні дослідження, що дозволяють судити про те, яка оптимальна доза темного шоколаду. Про це повідомило видання The Guardian.

Вино при помірних дозах не впливає негативно на людське здоров’я, але й не дає якоїсь користі. Темний шоколад з мінімальною кількістю цукру і жиру корисний. При цьому білий шоколад абсолютно не можна назвати здоровою їжею. Кава може принести користь організму, якщо випивати не більше чотирьох чашок у день.

Згодом журналісти попросили інших експертів прокоментувати заяву Люшера про каву, вино і шоколад. Професор серцево-судинної медицини Оксфордського університету Пол Лісон заявив, що його пацієнти в кардіологічній клініці часто виходять з того, що вино, шоколад і кава їм шкідливі. Лікар зазначає, що людям стає набагато легше, коли він повідомляє їм, що ці продукти не завдають їм шкоди.

А старший дієтолог британського кардіологічного фонду Трейсі Паркер наголосила, що перш за все варто вести здоровий спосіб життя, бо це важливіше, ніж спожита кількість кави, шоколаду або алкоголю.

Нагадаємо, лікар Кріс ван Таллекен з Великої Британії взяв участь в медичному експерименті — чотири тижні він харчувався лише напівфабрикатами. Медики заявили, що він не лише набрав зайві кілограми і піддав своє здоров’я суттєвого ризику.

Джерело: The Guardian