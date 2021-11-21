Вчені знайшли запах, який дратує жінок і заспокоює чоловіків. Фото: himanaliz.ua

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Запах, який дратує жінок і одночасно заспокоює чоловіків, знайшли ізраїльські науковці.

Дослідники з Інституту Вейцмана виявили, що тіло людини виділяє летючу речовину — гексадеканал. Ця сполука може міститися в людському диханні і фекаліях. При цьому ця сполука по-різному впливає на чоловіків та жінок. Про це пише науковий журнал Science Advanced.

Вчені провели експеримент за участю 127 осіб обох статей у віці від 21 до 34 років. У ході досліду їм запропонували зіграти в економічну онлайн-гру, попередньо понюхавши гвоздичну олію. Половині учасників до олії додали гексадекан. Внаслідок цього жінки поводилися в грі агресивно, а чоловіки реагували на події, що відбуваються в грі спокійніше.

Згодом МРТ-дослідження мозку учасників експерименту підтвердило, що у жінок ця летюча речовина збільшувала активність нейронів в центрах агресії. А в чоловіків гексадекан скорочував цю активність. У майбутніх дослідженнях науковці мають намір з’ясувати причини такої різної реакції.

Нагадаємо, британські науковці встановили, що у собак змінюється поведінка, коли вони відчувають епілепсію. Пси починали вити, гавкати або встановлювати пильний зоровий контакт, попри те, що не навчені цьому.

Джерело: Science Advanced