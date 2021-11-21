Ученые нашли запах, который раздражает женщин и успокаивает мужчин. Фото: himanaliz.ua

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Запах, который раздражает женщин и одновременно успокаивает мужчин, нашли израильские ученые.

Исследователи из Института Вейцмана обнаружили, что тело человека выделяет летучее вещество — гексадеканал. Это соединение может содержаться в человеческом дыхании и фекалиях. При этом это соединение по-разному воздействует на мужчин и женщин. Об этом пишет научный журнал Science Advanced.

Ученые провели эксперимент с участием 127 человек обоих полов в возрасте от 21 до 34 лет. В ходе опыта им предложили сыграть в экономическую онлайн-игру, предварительно понюхав гвоздичное масло. Половине участников к маслу добавили гексадекан. Вследствие этого женщины вели себя в игре агрессивно, а мужчины реагировали на события, происходящие в игре спокойнее.

Впоследствии МРТ-исследование мозга участников эксперимента подтвердило, что у женщин это летучее вещество увеличивало активность нейронов в центрах агрессии. А у мужчин гексадекан сокращал эту активность. В будущих исследованиях ученые намерены выяснить причины такой различной реакции.

Напомним, британские ученые установили, что у собак меняется поведение, когда они испытывают эпилепсию. Псы начинали выть, лаять или устанавливать пристальный зрительный контакт, несмотря на то, что не обучены этому.

Источник: Science Advanced