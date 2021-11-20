Вагнергейт: экс-глава разведки указал на Зеленского, Банковая не пришла на эфир

https://racurs.ua/n163325-vagnergeyt-eks-glava-razvedki-ukazal-na-zelenskogo-bankovaya-ne-prishla-na-efir.html

Ракурс

Политический скандал «Вагнергейт» продолжается — в конце недели в нем появились важные детали.

В эфире канала «Украина 24» экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени президента Зеленского дал указание перенести спецоперацию по «вагнеровцам». Он сделал это якобы от имени главы государства Владимира Зеленского.

Бурба уточнил, что «они не могли не послушать Ермака», поскольку тот присутствовал на всех отчетах, а также был делегирован главой государства. Ермак от имени верховного главкомандующего сказал о переносе, а разведка без одобрения самого Зеленского не могла бы все сделать.

По мнению Бурбы, перенести спецоперацию на тот момент уже было нельзя, и это одна из причин провала спецоперации. В настоящее время, по его словам, спецоперация уже выходила на финальный этап.

Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это указание президента. То есть, чиновник, которому было делегировано, перед этим присутствовал (Андрей Ермак), сообщил, что это команда президента. Письменного приказа не было, — добавил Бурба.

На уточняющий вопрос он объяснил, что не имел возможности зайти к самому президенту, потому вынужден был прислушиваться к главе его офиса.

Человек приходит и говорит: он делегирован. Не просто послушать, а я получил от него указание о переносе. То есть у нас не было письменного приказа. У нас была личность, делегированная президентом, которая была в материале, слышала доклады. Мы от него получали указание. Указание президента Украины, — рассказал Бурба.

Канал Рината Ахметова «Украина 24» 19 ноября приглашал в студию всех участников так называемого «вагнергейта». Пришли все кроме представителей власти. Президент и глава его офиса отказались обсуждать тему измены в операции с «вагнеровцами».

Ответ на приглашение Банковая дала устами советника главы ОП Михаила Подоляка. Приглашение на эфир он сравнил с «вызовом на телевизионный ковер к олигарху». Поэтому Савик Шустер получил ответ «нет».

Напомним, 17 ноября проект Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть расследования по поводу специальной операции Украины по задержанию наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Журналисты со ссылкой на источники рассказали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак предлагал отсрочить проведение спецоперации на неделю, потому что президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня с Россией и российскими гибридными войсками на Донбассе. Впоследствии спецоперацию перенесли на пять дней.