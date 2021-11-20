Вагнергейт: екс-глава розвідки вказав на Зеленського, Банкова не прийшла на ефір

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Політичний скандал «Вагнергейт» триває - наприкінці тижня у ньому з’явилися важливі деталі.

В ефірі каналу «Україна 24» екс-голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо «вагнерівців». Він зробив це нібито від імені глави держави Володимира Зеленського.

Бурба уточнив, що вони не могли не послухати Єрмака, оскільки був присутнім на всіх звітах, а також делегований главою держави. Також Єрмак від імені верховного головкокомандувача сказав про перенесення, а розвідка без схвалення самого Зеленського не могла б усе зробити.

На думку Бурби, перенести спецоперацію на той момент вже не можна було, і це одна з причин провалу спецоперації. В цей час, за його словами, спецоперація вже виходила на фінальний етап.

Я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку, я отримав відповідь, що це вказівка президента. Тобто, особа, яка була делегована, перед цим була присутня (Андрій Єрмак), повідомила, що це команда президента. Письмового наказу не було, — додав Бурба.

На уточнююче запитання він пояснив, що не має можливості зайти до самого президента, і тому змушений був дослухатися до голови його офісу.

Людина приходить і каже: він делегований. Не просто послухати, а я від нього отримав вказівку про перенесення. Тобто, у нас не було письмового наказу. У нас була особа, делегована президентом, яка була в матеріалі, чула доповіді. Ми від нього отримували вказівку. Вказівку президента України, — розповів Бурба.

Канал Ріната Ахметова «Україна 24» 19 листопада запрошував у студію усіх учасників так званого «вагнергейту». Прийшли усі, крім представників влади. Президент та голова його офісу відмовилися обговорювати тему зради в операції з «вагнерівцями».

Відповідь на запрошення Банкова дала вустами радника голови ОП Михайла Подоляка. Запрошення на ефір він порівняв із «викликом на телевізійний килим до олігарха». А тому Савік Шустер отримав відповідь «ні».

Нагадаємо, що 17 листопада проект Bellingcat та The Insider опублікували першу частину розслідування щодо спеціальної операції України із затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

Журналісти із посиланням на джерела розповіли, що керівник Офісу президента Єрмак пропонував відтермінувати проведення спецоперацію на тиждень, бо президент Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Згодом спецоперацію перенесли на п’ять днів.