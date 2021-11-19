20 листопада — яке свято та хто відзначає імениниhttps://racurs.ua/ua/n163324-20-lystopada-yake-svyato-ta-hto-vidznachaie-imenyny.htmlРакурс
Свято 20 листопада в церковному календарі — день памяті святого мученика Федота, який був одним із 30 християн, які постраждали за віру в 3 столітті.
Федота та його товаришів, які відкрито сповідували християнство, схопили язичники та змушували зректися переконань. Однак християни залишилися вірними Христу, і їх обезголовили.
На Федота жінки починали прясти, а перед початком роботи зверталися до святого з молитвою про допомогу у праці, оскільки вважали його покровителем рукоділля.
Народні прикмети:
- ожеледь на Федота — прикмета, що така погода протримається достатньо довго;
- рясні снігопади 20 листопада — навесні буде сильна повінь;
- сніг лягає на вологу землю — жито добре вродить.
20 листопада відзначають Всесвітній день дитини. Головна мета свята — створити комфортні умови для розвитку дітей, залучити їх до повноцінного суспільного життя. Цю дату вибрали тому, що саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини.
День ангела святкують Богдан, Євген, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Павло, Сергій, Федот.
День в історії:
- 1818 рік — оголошено незалежність Венесуели від Іспанського королівства;
- 1910 рік — початок Мексиканської революції;
- 1917 рік — Українська Центральна Рада проголошує створення УНР;
- 1945 рік — в Німеччині почався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;
- 1985 рік — в США випускають першу Microsoft;
- 1989 рік — Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини;
- 1991 рік — між Україною та Туреччиною встановлено консульські відносини;
- 1998 рік — запустили перший модуль Міжнародної космічної станції.
- 2003 рік — в Антарктиді знайшли лід, якому 900 тис. років.