20 листопада – яке свято та хто відзначає іменини

https://racurs.ua/ua/n163324-20-lystopada-yake-svyato-ta-hto-vidznachaie-imenyny.html

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Свято 20 листопада в церковному календарі — день памяті святого мученика Федота, який був одним із 30 християн, які постраждали за віру в 3 столітті.

Федота та його товаришів, які відкрито сповідували християнство, схопили язичники та змушували зректися переконань. Однак християни залишилися вірними Христу, і їх обезголовили.

На Федота жінки починали прясти, а перед початком роботи зверталися до святого з молитвою про допомогу у праці, оскільки вважали його покровителем рукоділля.

Народні прикмети:

ожеледь на Федота — прикмета, що така погода протримається достатньо довго;

рясні снігопади 20 листопада — навесні буде сильна повінь;

сніг лягає на вологу землю — жито добре вродить.

20 листопада відзначають Всесвітній день дитини. Головна мета свята — створити комфортні умови для розвитку дітей, залучити їх до повноцінного суспільного життя. Цю дату вибрали тому, що саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини.

День ангела святкують Богдан, Євген, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Павло, Сергій, Федот.

День в історії: