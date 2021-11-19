20 ноября – какой праздник и кто отмечает именины

https://racurs.ua/n163324-20-noyabrya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.html

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Праздник 20 ноября в церковном календаре — день памяти святого мученика Федота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке.

Федота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и заставляли отречься от убеждений. Однако христиане остались верны Христу, и их обезглавили.

На Федота женщины начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем рукоделия.

Народные приметы:

гололедица на Федота — примета, что такая погода продержится достаточно долго;

обильные снегопады 20 ноября — весной будет сильное половодье;

снег ложится на влажную землю — рожь хорошо уродит.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Главная цель праздника — создание комфортных условий для развития детей, привлечь их к полноценной общественной жизни. Эту дату выбрали потому, что именно 20 ноября 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка.

День ангела празднуют Богдан, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Федот.

День в истории: