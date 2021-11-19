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Ракурс
20 ноября – какой праздник и кто отмечает именины

20 ноября — какой праздник и кто отмечает именины

19 ноя 2021, 22:20
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Праздник 20 ноября в церковном календаре — день памяти святого мученика Федота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке.

Федота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и заставляли отречься от убеждений. Однако христиане остались верны Христу, и их обезглавили.

На Федота женщины начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем рукоделия.

Народные приметы:

  • гололедица на Федота — примета, что такая погода продержится достаточно долго;
  • обильные снегопады 20 ноября — весной будет сильное половодье;
  • снег ложится на влажную землю — рожь хорошо уродит.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Главная цель праздника — создание комфортных условий для развития детей, привлечь их к полноценной общественной жизни. Эту дату выбрали потому, что именно 20 ноября 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка.

День ангела празднуют Богдан, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Федот.


День в истории:

  • 1818 год — объявлена независимость Венесуэлы от Испанского королевства;
  • 1910 год — начало Мексиканской революции;
  • 1917 год — Украинская Центральная Рада провозглашает создание УНР;
  • 1945 год — в Германии начался международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;
  • 1985 год — в США выпускают первую Microsoft;
  • 1989 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка;
  • 1991 год — между Украиной и Турцией установлены консульские отношения;
  • 1998 год — запущен первый модуль Международной космической станции.
  • 2003 год — в Антарктиде нашли лед, которому 900 тыс. лет.

Источник: Ракурс


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