20 ноября — какой праздник и кто отмечает имениныhttps://racurs.ua/n163324-20-noyabrya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.htmlРакурс
Праздник 20 ноября в церковном календаре — день памяти святого мученика Федота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке.
Федота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и заставляли отречься от убеждений. Однако христиане остались верны Христу, и их обезглавили.
На Федота женщины начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем рукоделия.
Народные приметы:
- гололедица на Федота — примета, что такая погода продержится достаточно долго;
- обильные снегопады 20 ноября — весной будет сильное половодье;
- снег ложится на влажную землю — рожь хорошо уродит.
20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Главная цель праздника — создание комфортных условий для развития детей, привлечь их к полноценной общественной жизни. Эту дату выбрали потому, что именно 20 ноября 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка.
День ангела празднуют Богдан, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Федот.
День в истории:
- 1818 год — объявлена независимость Венесуэлы от Испанского королевства;
- 1910 год — начало Мексиканской революции;
- 1917 год — Украинская Центральная Рада провозглашает создание УНР;
- 1945 год — в Германии начался международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;
- 1985 год — в США выпускают первую Microsoft;
- 1989 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка;
- 1991 год — между Украиной и Турцией установлены консульские отношения;
- 1998 год — запущен первый модуль Международной космической станции.
- 2003 год — в Антарктиде нашли лед, которому 900 тыс. лет.