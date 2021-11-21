Зеленський вшанував пам'ять героїв Небесної сотні. Фото: Ян Доброносов

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Президент України Володимир Зеленський разом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком 21 листопада вшанували пам’ять загиблих борців за незалежність України на алеї героїв Небесної сотні в Києві.

Окрім глави держави та очільника його Офісу на заході були присутні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Президент поставив лампадку до пам’ятного хреста загиблим героям Революції гідності. Також керівництво держави вшанувало пам’ять полеглих активістів хвилиною мовчання. Про це 21 листопада повідомляється на офіційному сайті президента.

Не обійшлося на заході й без інцидентів. Коли Зеленський та Єрмак прямували до машин невідомі почали скандувати «ганьба». Також високопосадовців освистали.

Ганьба державним зрадникам та малоросам, — лунало з натовпу.

Відповідне відео на власній сторінці у Facebook опублікував фотокореспондент Ян Доброносов.

Нагадаємо, 17 листопада проект Bellingcat та The Insider опублікували першу частину розслідування щодо спеціальної операції України із затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

Журналісти із посиланням на джерела розповіли, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак пропонував відтермінувати проведення спецоперацію на тиждень, бо президент Володимир Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Згодом спецоперацію перенесли на п’ять днів.