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Ракурс
Фото: naturallandscapeawards.com

Стали відомі переможці конкурсу фотографій природи без обробки (ФОТО)

21 лис 2021, 14:50
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Найкращі фотографії природи без комп’ютерної обробки обрали на конкурсі Natural Landscape Photography Awards.

Всі учасники подавали знімки, які були без використання будь-яких фоторедакторів. Всі роботи на конкурсі повинні показувати природу в її первозданній красі. Саме тому потрібно було надати RAW-файли. Це дозволяло упевнитися, що всі роботи є автентичні. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Лауреатом премії «Фотограф року» став Ерік Беннет зі Сполучених Штатів Америки. Митець представив мальовничу світлину гір з чарівною грою світла і тіні.

Як фотограф, який прагне показати людям цінність дикої природи, мені завжди подобалося бачити й створювати більш тонкі і особисті фотографії, які реалістично зображують природу, — заявив він.

Робота лауреата премії «Фотограф року». Фото: naturallandscapeawards.com

А переможцем номінації «Фотографія року» став Стів Альтерман, який нетрадиційно підійшов до створення пейзажного фото. На знімку на першому плані видно брилу льоду на чорному піщаному пляжі в Ісландії. На задньому фоні можна побачити маленький жовтий камінь. Ракурс фотографії нагадує зображення айсберга на тлі зоряного неба і місяця.

Переможець номінації «Фотографія року». Фото: naturallandscapeawards.com

Крім того, конкурс визначив переможців у різних номінаціях. З деякими світлинами можна ознайомитися нижче, а повний перелік всіх робіт доступний на сайті конкурсу.

Фото: naturallandscapeawards.com


Фото: naturallandscapeawards.com

Нагадаємо, у 2021 році на конкурсі обрали найсмішніші фотографії диких тварин. У фінал увійшли 42 роботи, на яких зображені кумедні моменти з їхнього життя.

Джерело: Ракурс


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