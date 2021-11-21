Фото: naturallandscapeawards.com

https://racurs.ua/ua/n163363-staly-vidomi-peremojci-konkursu-fotografiy-pryrody-bez-obrobky-foto.html

Ракурс

Найкращі фотографії природи без комп’ютерної обробки обрали на конкурсі Natural Landscape Photography Awards.

Всі учасники подавали знімки, які були без використання будь-яких фоторедакторів. Всі роботи на конкурсі повинні показувати природу в її первозданній красі. Саме тому потрібно було надати RAW-файли. Це дозволяло упевнитися, що всі роботи є автентичні. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Лауреатом премії «Фотограф року» став Ерік Беннет зі Сполучених Штатів Америки. Митець представив мальовничу світлину гір з чарівною грою світла і тіні.

Як фотограф, який прагне показати людям цінність дикої природи, мені завжди подобалося бачити й створювати більш тонкі і особисті фотографії, які реалістично зображують природу, — заявив він.

А переможцем номінації «Фотографія року» став Стів Альтерман, який нетрадиційно підійшов до створення пейзажного фото. На знімку на першому плані видно брилу льоду на чорному піщаному пляжі в Ісландії. На задньому фоні можна побачити маленький жовтий камінь. Ракурс фотографії нагадує зображення айсберга на тлі зоряного неба і місяця.

Крім того, конкурс визначив переможців у різних номінаціях. З деякими світлинами можна ознайомитися нижче, а повний перелік всіх робіт доступний на сайті конкурсу.

Нагадаємо, у 2021 році на конкурсі обрали найсмішніші фотографії диких тварин. У фінал увійшли 42 роботи, на яких зображені кумедні моменти з їхнього життя.