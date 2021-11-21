Зеленский наградил погибшего 19 ноября военного орденом «За мужество»

Зеленский наградил десятерых военных, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n163365-zelenskiy-nagradil-pogibshego-19-noyabrya-voennogo-ordenom-za-mujestvo.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, посмертно наградил погибшего на Донбассе 19 ноября бойца Сил специальных операций Уберта Мрачковского орденом «За мужество» II степени.

Об этом говорится в президентском указе № 590/2021 от 21 ноября, текст которого опубликован на сайте Офиса президента.

Кроме того, этим указом орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены трое военных:

старший лейтенант Василий Катеринчик;

майор Александр Окуско;

подполковник Виталий Сущенко.

Также орденом «За мужество» III степени награжден старший сержант Андрей Коваль. Сержант Татьяна Гатаулина награждена медалью «За военную службу Украине».

Четыре военных президентским указом награждены медалью «Защитнику Отечества»: