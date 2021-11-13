Еволюція птахів. Фото: Science Advances

https://racurs.ua/ua/n163017-evoluciu-ptahiv-pryskoryly-zminy-klimatu-foto.html

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Зміни клімату незвичайним чином вплинули на амазонських птахів. Орнітологи з’ясували, що за 40 років 77 видів птахів зменшили масу тіла у відповідь на потепління та осушення клімату.

З них представники 61 виду також збільшили довжину крил, щоби краще охолоджуватися. Про це повідомляє Science Advances.

Група дослідників з Університету штату Луїзіана з’ясувала, що за останні 40 років у регіоні стало спекотніше й сухіше. Команда проаналізувала довгострокові зміни маси тіла 77 видів осілих птахів. В аналіз включили дані про 15 тис. особин. Отримані дані порівняли з інформацією про температуру та опади в період з 1966 по 2019 рік.

Виявилося, що середня маса тіла всіх 77 видів птахів зменшилася за останні 40 років у відповідь на потепління та усунення клімату Амазонії. Водночас в 36 видів цей процес йшов особливо швидко — вони втрачали майже по 2% маси тіла за десятиліття. У виду було відзначено збільшення середньої довжини крил. Крім того, усі види продемонстрували зниження відношення маси тіла до довжини крил.

Експерти зазначають, що маса тіла птахів реагує на коливання рівня опадів. У міру того як частота та інтенсивність посух ростуть, пернаті стають легшими. При цьому подовження крил безпосередньо пов’язане з підвищенням температури, адже чим довше крила, тим простіше птахам охолоджуватися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату вражають нашу планету все сильніше й більш швидкими темпами, ніж очікувалося раніше. За даними Організації Об'єднаних Націй, спроби їх уповільнити не є достатніми.

Джерело: Science Аdvances