Эволюция птиц. Фото: Science Advances

https://racurs.ua/n163017-evoluciu-ptic-uskorili-izmeneniya-klimata-foto.html

Ракурс

Изменения климата необычным образом повлияли на амазонских птиц. Орнитологи выяснили, что за 40 лет 77 видов птиц уменьшили массу тела в ответ на потепление и иссушение климата.

Из них представители 61 вида также увеличили длину крыльев, чтобы лучше охлаждаться. Об этом сообщает Science Аdvances.

Группа исследователей из Университета штата Луизиана выяснила, что за последние 40 лет в регионе стало жарче и суше. Команда проанализировала долгосрочные изменения массы тела 77 видов оседлых птиц. В анализ включили данные о 15 тыс. особей. Полученные данные сравнили с информацией о температуре и осадках в период с 1966 по 2019 год.

Оказалось, что средняя масса тела всех 77 видов птиц уменьшилась за последние 40 лет в ответ на потепление и иссушение климата Амазонии. При этом у 36 видов данный процесс шел особенно быстро — они теряли почти по 2% массы тела за десятилетие. У 61 вида было отмечено увеличение средней длины крыльев. Кроме того, все виды продемонстрировали снижение отношения массы тела к длине крыльев.

Эксперты отмечают, что масса тела птиц реагирует на колебания уровня осадков. По мере того как частота и интенсивность засух растут, пернатые становятся легче. При этом удлинение крыльев напрямую связано с повышением температуры, ведь чем длиннее крылья, тем проще птицам охлаждаться.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата поражают нашу планету все сильнее и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По данным Организации Объединенных Наций, попытки их замедлить не являются достаточными.

Источник: Science Аdvances