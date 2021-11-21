Эволюция людей в Европе продолжалась в последние тысячелетия

https://racurs.ua/n163366-evoluciya-evropeycev-prodoljalas-v-poslednie-tysyacheletiya-uchenye.html

Ракурс

Ученые обнаружили следы эволюционных изменений на основе естественного отбора у людей, живших в Европе на протяжении последних двух-трех тысяч лет.

Таким образом, ученые опровергли распространенный постулат противников теории эволюции о том, что сейчас эволюция людей якобы не происходит, сообщает издание Phys.org.

Для этого исследователи использовали генетические данные из биобанка Великобритании, сравнив их с образцами останков древних европейцев.

В результате были обнаружены эволюционные изменения в 755 генах, связанных с разными чертами, в том числе с пигментацией кожи.

Было установлено, что ранние поселенцы в Европе имели темную кожу, однако со временем европейцы эволюционировали в направлении более светлой кожи. Изменения в пигментации кожи были ожидаемыми из-за разницы в воздействии ультрафиолетового света.

Также были обнаружены изменения, связанные с употреблением витамина D, регуляцией тепла и габаритами тела. По мнению ученых, они могли быть связаны с изменением климата.

В то же время, исследователи обнаружили, что определенные ожидаемые изменения не произошли — например, генетические факторы, связанные с воспалительными заболеваниями кишечника и нервной анорексией, не изменились.

Напомним, международная группа ученых с помощью бактерий доказала, что эволюция никогда не прекращается.

Источник: Phys.org