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Ракурс
Білорусь поновила постачання електроенергії до України

У Білорусі заявили про поновлення постачання електроенергії до України

21 лис 2021, 17:44
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Білорусь сьогодні, 21 листопада, відновила постачання електроенергії до України.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства енергетики Білорусі.

Зазначається, що постачання відбувається згідно із підписаним на листопад контрактом.

Водночас агентству «Укрінформ» у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України та «Укренерго» цю інформацію ні підтвердили, ні спростували.

17 листопада автоматика відключила від мережі перший енергоблок Білоруської АЕС.

Наступної доби постачання електроенергії з Білорусі до України було призупинене. Причини припинення постачання електроенергії в Україну у Мінську тоді не вказували.

19 листопада енергоблок було знову підключено і почався процес підвищення потужності турбогенератора. У Міненергетики Білорусі причиною вимкнення енергоблоку назвали «некоректний сигнал», який призвів до спрацювання автоматики.


Нагадаємо, добовий обсяг електроенергії з Білорусі становить близько 2% від загального обсягу споживання електроенергії в Україні.

Джерело: Міністерство енергетики Білорусі, «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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