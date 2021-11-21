У Білорусі заявили про поновлення постачання електроенергії до України

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Білорусь поновила постачання електроенергії до України
У Білорусі заявили про поновлення постачання електроенергії до Україниhttps://racurs.ua/ua/n163368-u-bilorusi-zayavyly-pro-ponovlennya-postachannya-elektroenergiyi-do-ukrayiny.htmlРакурс
Білорусь сьогодні, 21 листопада, відновила постачання електроенергії до України.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства енергетики Білорусі.
Зазначається, що постачання відбувається згідно із підписаним на листопад контрактом.
Водночас агентству «Укрінформ» у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України та «Укренерго» цю інформацію ні підтвердили, ні спростували.
17 листопада автоматика відключила від мережі перший енергоблок Білоруської АЕС.
Наступної доби постачання електроенергії з Білорусі до України було призупинене. Причини припинення постачання електроенергії в Україну у Мінську тоді не вказували.
19 листопада енергоблок було знову підключено і почався процес підвищення потужності турбогенератора. У Міненергетики Білорусі причиною вимкнення енергоблоку назвали «некоректний сигнал», який призвів до спрацювання автоматики.
Нагадаємо, добовий обсяг електроенергії з Білорусі становить близько 2% від загального обсягу споживання електроенергії в Україні.
Джерело: Міністерство енергетики Білорусі, «Укрінформ»
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