Во время памятного шествия, фото: «Укринформ»

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В Киеве на Майдане Независимости началось памятное шествие «Не будем терять Достоинство! Защитим Свободу!» по случаю Дня Достоинства и Свободы, отмечаемого сегодня, 21 ноября.

Во главе колонны, выстроившейся для памятного шествия, развернут баннер «Помним! Небесная Сотня. Герои не умирают». Также участники шествия держат в руках национальные флаги и флаги с надписью «Революция Достоинства», сообщает агентство «Укринформ».

Часть пришедших на акцию вывесили на Майдане Независимости баннер, вероятно, связанный с результатами недавнего обнародования журналистских расследований по «делу вагнеровцев». Об этом свидетельствуют появившиеся в соцсетях снимки.

После шествия запланирована панихида по погибшими майдановцам и воинам-защитникам Украины, а также зажигание лампадок и возложение цветов к портретам героев Небесной сотни.

Источник: «Укринформ»