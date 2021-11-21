Активисты пришли на Банковую — возле Офиса президента началась толкотня

Во время столкновений у Офиса президента, скриншот видео

https://racurs.ua/n163371-aktivisty-prishli-na-bankovuu-vozle-ofisa-prezidenta-nachalas-tolkotnya.html

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В Киеве участники акций, которые проходят в центре столицы по случаю восьмой годовщины Революции достоинства, пришли на улицу Банковую.

Активисты «Движения сопротивления капитуляции» пытались попасть на территорию Офиса президента. В результате между ними и правоохранителями возникла толкотня, сообщает издание «Громадське».

В конце концов, правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением проверки на входе.

Отмечается, что «Движение Сопротивления Капитуляции» организовало акцию для празднования годовщины начала Революции достоинства и чествования ее героев, а также для «обсуждения ситуации, в которой оказалась страна» — имея в виду последние события по расследованию так называемого «дела вагнеровцев» (срыва спецоперации по задержанию российских наемников и военных преступников).

Напомним, еще перед началом акции на Майдане Независимости участники «Движения сопротивления капитуляции» вывесили баннер, который содержал изображения президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, а также надпись «Ложь унижает — защитим достоинство».

Источник: «Громадське»