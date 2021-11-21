День гуманного общества выпадает на 22 ноября, фото:

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В мире 22 ноября отмечают неофициальный праздник — День сына. Традиция празднования этого семейного праздника распространилась благодаря социальным сетям.

Обычно в этот день родители поздравляют сыновей, а сыновья в свою очередь внимательно относятся к родителям.

День сына продолжает традиции празднований Дня матери и Дня отца.

Также на 22 ноября выпадает еще один неофициальный праздник — День гуманного общества. Этот праздник был введен в честь основанной в 1954 году крупнейшей некоммерческой организации защиты животных в США Humane Society, ныне имеющей отделения в ряде стран мира.

Humane Society был основан в 1954 году бывшими членами Американского гуманитарного общества — организации, созданной в 1877 году для пропаганды гуманного отношения к детям и животным.

Основатели имели целью создать новую организацию, которая будет выступать за благополучие животных на национальном уровне, используя стратегии и ресурсы, не доступные для региональных и государственных организаций.

Цель деятельности организации — борьба с жестоким обращением с животными. Сегодня Humane Society, по всей вероятности, является самой влиятельной в мире организацией защиты животных.

Православная церковь в этот день чествует мучеников Онисифора и Порфирия, ставших жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Диоклетиана.

Народные приметы: