Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День гуманного общества выпадает на 22 ноября, фото:

22 ноября отмечают День сына

21 ноя 2021, 20:17
999

В мире 22 ноября отмечают неофициальный праздник — День сына. Традиция празднования этого семейного праздника распространилась благодаря социальным сетям.

Обычно в этот день родители поздравляют сыновей, а сыновья в свою очередь внимательно относятся к родителям.

День сына продолжает традиции празднований Дня матери и Дня отца.

Также на 22 ноября выпадает еще один неофициальный праздник — День гуманного общества. Этот праздник был введен в честь основанной в 1954 году крупнейшей некоммерческой организации защиты животных в США Humane Society, ныне имеющей отделения в ряде стран мира.

Humane Society был основан в 1954 году бывшими членами Американского гуманитарного общества — организации, созданной в 1877 году для пропаганды гуманного отношения к детям и животным.

Основатели имели целью создать новую организацию, которая будет выступать за благополучие животных на национальном уровне, используя стратегии и ресурсы, не доступные для региональных и государственных организаций.

Цель деятельности организации — борьба с жестоким обращением с животными. Сегодня Humane Society, по всей вероятности, является самой влиятельной в мире организацией защиты животных.


Православная церковь в этот день чествует мучеников Онисифора и Порфирия, ставших жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Диоклетиана.

Народные приметы:

  • если утром иней виден — в следующем году будет хороший урожай овса;
  • если иней в этот день покрывает деревья — приближаются сильные морозы;
  • если в этот день пошел дождь — следует ожидать хорошего урожая пшеницы;
  • если в этот день идет снег — в мае следует ожидать непогоду;
  • туман в этот день обещает оттепель в ближайшие дни.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров