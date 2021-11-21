22 ноября отмечают День сынаhttps://racurs.ua/n163372-22-noyabrya-otmechaut-den-syna.htmlРакурс
В мире 22 ноября отмечают неофициальный праздник — День сына. Традиция празднования этого семейного праздника распространилась благодаря социальным сетям.
Обычно в этот день родители поздравляют сыновей, а сыновья в свою очередь внимательно относятся к родителям.
День сына продолжает традиции празднований Дня матери и Дня отца.
Также на 22 ноября выпадает еще один неофициальный праздник — День гуманного общества. Этот праздник был введен в честь основанной в 1954 году крупнейшей некоммерческой организации защиты животных в США Humane Society, ныне имеющей отделения в ряде стран мира.
Humane Society был основан в 1954 году бывшими членами Американского гуманитарного общества — организации, созданной в 1877 году для пропаганды гуманного отношения к детям и животным.
Основатели имели целью создать новую организацию, которая будет выступать за благополучие животных на национальном уровне, используя стратегии и ресурсы, не доступные для региональных и государственных организаций.
Цель деятельности организации — борьба с жестоким обращением с животными. Сегодня Humane Society, по всей вероятности, является самой влиятельной в мире организацией защиты животных.
Православная церковь в этот день чествует мучеников Онисифора и Порфирия, ставших жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Диоклетиана.
Народные приметы:
- если утром иней виден — в следующем году будет хороший урожай овса;
- если иней в этот день покрывает деревья — приближаются сильные морозы;
- если в этот день пошел дождь — следует ожидать хорошего урожая пшеницы;
- если в этот день идет снег — в мае следует ожидать непогоду;
- туман в этот день обещает оттепель в ближайшие дни.