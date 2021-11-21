Коронавирус за 20 ноября. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n163354-bolee-4-tys-gospitalizirovannyh-i-377-smertey-kovid-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине традиционно на выходных идет на спад. В субботу, 20 ноября, обнаружили 10 тыс. 635 новых подтвержденных случаев ковида.

В частности, заболели 894 ребенка и 99 медиков. В больницы вчера попали 4 тыс. 48 человек, а 377 больных умерли. Преодолеть коронавирусную болезнь COVID-19 сумели 14 тыс. 450 человек. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за время пандемии в Украине заболели уже 3 млн 332 тыс. 943 человека, но выздоровели уже 2 млн 762 тыс. 950 человек. Умерли от ковида 81 тыс. 272 больных.

За сутки вакцинировали 152 тыс. 321 человека. В целом от начала вакцинальной кампании от COVID-19 привиты 12 млн 805 тыс. 746 человек, из них получили одну дозу 12 млн 805 тыс. 744 украинца, а полностью иммунизированы и получили две дозы уже 9 млн 763 тыс. 865 граждан.

В Минздраве заявили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были невакцинированными и не имели никакой дозы вакцины от ковида.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что по состоянию на 20 ноября в красной зоне епиднебезопасности находились Киев и еще 18 регионов Украины. Уровень госпитализаций по стране составил 67,1 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.