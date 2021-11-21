Ребенка засыпало землей на Сумщине. Фото: ukrinform.com

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Землей засыпало 12-летнего мальчика в Сумской области.

Трагедия произошла 20 ноября в городе Лебедин. Два мальчика 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. Из-за оползня один из них оказался под завалом. Об этом сообщила полиция Сумской области в Facebook.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что трагическое событие произошло на ул. Тараса Шевченко. Товарищ, мальчика которого засыпало почвой, побежал за помощью к местной жительнице. Предварительно установлено, что женщина позвонила спасателям после того, как прибыла на место происшествия.

Спасатели на месте трагедии увидели лишь часть капюшона, который выглядывал из-под земли. На мальчика они наткнулись на глубине около 30 см. Врачи пытались реанимировать его, но спасти пострадавшего не удалось.

По факту происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Напомним, в октябре в Одесской области в результате опрокидывания трактора погиб девятилетний мальчик. Водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. В кабине находились пять несовершеннолетних.