Дитину засипало землею на Сумщині. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n163353-dytyna-tragichno-zagynula-na-sumschyni-podrobyci-foto.html

Ракурс

Землею засипало 12-річного хлопчика в Сумській області.

Трагедія сталася 20 листопада у місті Лебедин. Двоє хлопчиків 12 та 13 років збирали метабрухт на території колишнього заводу. Через зсув ґрунту один з них опинився під завалом. Про це повідомила поліція Сумської області у Facebook.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що трагічна подія сталася на вул. Тараса Шевченка. Товариш, хлопчика якого засипало ґрунтом, побіг за допомогою до місцевої жительки. Попередньо встановлено, що жінка зателефонувала рятувальникам після того, як прибула на місце події.

Рятувальники на місці трагедії побачили лише частину капюшону, який виглядав з-під землі. На хлопчика вони натрапили на глибині близько 30 см. Лікарі намагалися реанімувати його, але врятувати постраждалого не вдалося.

За фактом події слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, у жовтні в Одеській області внаслідок перекидання трактора загинув дев’ятирічний хлопчик. Водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з’їхав з узбіччя. У кабіні перебували п’ятеро неповнолітніх.