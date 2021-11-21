Туман обіцяють синоптики. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n163352-tuman-ta-ojeledycya-v-ukrayini-de-pogirshytsya-pogoda-21-lystopada-karta.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні, 21 листопада, вранці буде складною в західних областях.

Зокрема, в Закарпатській області очікується туман з видимістю 200−500 м, місцями ожеледь, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Водіям варто утриматися від поїздок під час туману. Пішоходам та велосипедистам треба не забувати про сітловідбивальні елементи та про дотримання безпечної поведінки на дорозі. Про це повідомила патрульна поліція Закарпаття у Facebook.

За інформацією Gismeteo, туман — один з найнебезпечніших погодних випробувань для водіїв. Варто бути повністю зосередженим на дорозі в умовах зниженої видимості.

При сильному зниженні видимості треба увімкнути протитуманні фари. Різких маневрів на ожеледиці варто уникати й потрібно знизити швидкість, щоб мати більше часу на реагування в разі небезпеки. Крім того, рухатися в тумані зі звичайною швидкістю — небезпечно. Якщо ж ви вирішили зупинитися у дорозі, то увімкніть аварійні вогні.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 21 листопада переважатиме тепла і похмура, але місцями можливий дощ та сніг. Прогнозувалося, що на півдні та сході України температура сягатиме 13° вище нуля.