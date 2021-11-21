Туман обещают синоптики. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n163352-tuman-i-gololedica-v-ukraine-gde-uhudshitsya-pogoda-21-noyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине сегодня, 21 ноября, утром будет сложной в западных областях.

В частности, в Закарпатской области ожидается туман с видимостью 200−500 м, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Водителям стоит воздержаться от поездок во время тумана. Пешеходам и велосипедистам надо не забывать о световозвращающих элементах и о соблюдении безопасного поведения на дороге. Об этом сообщила патрульная полиция Закарпатья в Facebook.

По информации Gismeteo, туман — одно из самых опасных погодных испытаний для водителей. Нужно быть полностью сосредоточенным на дороге в условиях пониженной видимости.

При сильном снижении видимости надо включить противотуманные фары. Резких маневров на гололеде стоит избегать и нужно снизить скорость, чтобы иметь больше времени на реагирование в случае опасности. Кроме того, двигаться в тумане с обычной скоростью — опасно. Если же вы решили остановиться в дороге, то включите аварийные огни.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 21 ноября будет преобладать теплая и пасмурная, но местами возможен дождь и снег. Прогнозировалось, что на юге и востоке Украины температура будет достигать 13° выше нуля.