Пик карантина в Украине — в красной зоне 19 регионов

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Карантин в Украине на своих максимальных значениях. На 20 ноября в красной зоне эпиднебезопасности находятся Киев и еще 18 регионов Украины.

Уровень госпитализаций по стране составляет 67,1 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 65,2 на 100 тысяч населения. Кроме столицы, уровень госпитализаций также превышен в 16 регионах.

Данные Министерства здравоохранения свидетельствуют, что в самую строгую зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса отнесли Киев, Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черниговскую и Черкасскую области.

На желтом уровне эпиднебезопасности только три региона:

Кировоградская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.

На оранжевом уровне, который является сигнальным для ввода красной зоны, находятся:

Закарпатская область;

Полтавская область;

Харьковская область.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 694 на 100 тыс. населения (норма — 75 на 100 тыс.).

В Киеве уровень заболеваемости — 626 на 100 тыс. населения, а число заболевших за сутки увеличилось на 1 тыс. 484 человек. 19 ноября умерло 40 больных, в больницах с ковидом находится 3 тыс. 811 пациентов, в реанимациях — 355.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской (1 тыс. 129 на 100 тыс. населения) и Полтавской областях (1 тыс. 4).

19 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных коронавирусом, что свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.

Коронавирус за сутки убил еще около 700 украинцев. В Украине 20 ноября сообщили о 18 тыс. 250 новых случаях COVID-19.