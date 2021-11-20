Пік карантину в Україні - у червоній зоні 19 регіонів

https://racurs.ua/ua/n163331-pik-karantynu-v-ukrayini-u-chervoniy-zoni-19-regioniv-karta.html

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Карантин в Україні на своїх максимальних значеннях. Станом на 20 листопада в червоній зоні епіднебезпеки перебувають Київ і ще 18 регіонів України.

Рівень госпіталізацій по країні становить 67,1 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій становить 65,2 на 100 тис. населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 16 регіонах.

Дані Міністерства охорони здоров’я свідчать, що до набільш суворої зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

На жовтому рівні епіднебезпеки тільки три регіони:

Кіровоградська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.

На помаранчевому рівні, яка є сигнальною для введення червоної зони, перебувають:

Закарпатська область;

Полтавська область;

Харківська область.

Рівень захворюваності на COVID-19 в Україні складає 694 на 100 тис. населення (норма — 75 на 100 тис.).

У Києві рівень захворюваності — 626 на 100 тис. населення, а кількість хворих за добу збільшилася на 1 тис. 484 осіб. 19 листопада померло 40 хворих, у лікарнях з ковідом перебуває 3 тис. 811 пацієнтів, вВ реанімаціях — 355.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській (1 тис. 129 на 100 тис. населення) і Полтавській областях (1 тис. 4).

19 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності.

Коронавірус за добу убив ще майже 700 українців. В Україні 20 листопада повідомили про 18 тис. 250 нових випадків COVID-19.