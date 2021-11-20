Юнака-убивцю двох протестувальників Black Lives Matter виправдали у США

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Колегія присяжних в США виправдала 18-річного юнака Кайла Ріттенхауса за звинуваченням в умисному вбивстві двох учасників BLM-протестів у місті Кеноша, штат Вісконсін.

Адвокати Ріттенхауса наполягали, що його дії укладалися у рамки самооборони, повідомляє Associated Press.

25 серпня 2020 року Кайл Ріттенхаус (тоді у віці 17 років) застрелив двох чоловіків і поранив ще одного в руку під час зіткнень. Він був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою типу AR-15, а людина, поранена Ріттенхаусом, була озброєна пістолетом. Ріттенхаус сказав, що вийшов захищати автосалон від вандалізму.

Спершу неозброєний чоловік напав на Ріттенхауса і спробував відібрати його гвинтівку. Ріттенхаус чотири рази вистрілив у нього, поціливши йому у пах, руку та стегно, голову та спину. Нападник помер.

Пізніше виявилося, що цей BLM-активіст відсидів 12 років за педофілію і опинився серед погромників наступного дня після того, як вийшов із психілкарні.

В іншому місці, після того, як Ріттенхаус спіткнувся під час втечі, він двічі вистрілив у невідомого, який ударив його ногою. Протестувальники підійшли до Ріттенхауса, коли він все ще був на землі, і чоловік на прізвище Хубер ударив Ріттенхауса скейтбордом, а також намагався відібрати у нього гвинтівку. Ріттенхаус вистрілив у Хубера і поцілив тому в груди. Чоловік помер.

Інший учасник BLM-заворушень на прізвище Гросскройц, підійшов до Ріттенхауса, направивши на нього пістолет. Ріттенхаус вистрілив йому в руку.

Пізніше під тиском BLM-спільноти Ріттенхауса було заарештовано та звинувачено у вбивстві та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Ліворадикальний «Американський союз громадянських свобод» (ACLU) закликав не тільки посадити Ріттенхауса, але й відправити у відставку місцевого начальника поліції та шерифа.

У заяві ACLU стверджувалося, що підлеглі шерифа «браталися з прихильниками переваги білої раси, що контрпротестували» і не заарештували стрільця.

Тим не менш, посадовців не звільнили, а пізніше суд виправдав і самого Ріттенхауса.

Джерело: Associated Press