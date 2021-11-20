Юношу-убийцу двух протестующих Black Lives Matter оправдали в США

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Ракурс

Коллегия присяжных в США оправдала 18-летнего юношу Кайла Риттенхауса по обвинению в преднамеренном убийстве двух участников BLM-протестов в городе Кеноша, штат Висконсин.

Адвокаты Риттенхауса настаивали, что его действия осуществлялись в рамках самообороны, сообщает Associated Press.

25 августа 2020 года Кайл Риттенхаус (тогда в возрасте 17 лет) застрелил двух мужчин и ранил еще одного в руку во время столкновений. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15, а человек, раненый Риттенхаусом, был вооружен пистолетом. Риттенхаус сказал, что вышел защищать автосалон от вандализма.

Сначала невооруженный мужчина напал на Риттенхауса и попытался отобрать его винтовку. Риттенхаус четырежды выстрелил в него, попав ему в пах, руку и бедро, голову и спину. Нападающий скончался.

Позже оказалось, что этот BLM-активист отсидел 12 лет за педофилию и оказался среди погромщиков на следующий день после того, как вышел из психбольницы.

В другом месте, после того, как Риттенхаус споткнулся во время бегства, он дважды выстрелил в неизвестного, ударившего его ногой. Протестующие подошли к Риттенхаусу, когда он все еще был на земле, и мужчина по фамилии Хубер ударил Риттенхауса скейтбордом, а также пытался отобрать у него винтовку. Риттенхаус выстрелил в Хубера и попал ему в грудь. Мужчина умер.

Другой участник BLM-беспорядков по фамилии Гросскройц, подошел к Риттенхаусу, направив на него пистолет. Риттенхаус выстрелил ему в руку.

Позже под давлением BLM-сообщества Риттенхаус был арестован и обвинен в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Леворадикальный «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) призвал не только посадить Риттенхауса, но и отправить в отставку местного начальника полиции и шерифа.

В заявлении ACLU утверждалось, что подчиненные шерифа «братались со сторонниками преимущества белой расы, которые контрпротестировали» и не арестовали стрелка.

Тем не менее, чиновников не уволили, а позже суд оправдал и самого Риттенхауса.

Источник: Associated Press