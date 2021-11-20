«Свинарчук» теперь переводится как «Вагнер» — сеть реагирует на заявления Бурбы

https://racurs.ua/n163329-svinarchuk-teper-perevoditsya-kak-vagner-set-reagiruet-na-zayavleniya-burby.html

Ракурс

По делу «вагнеровцев» бывший глава Главного разведуправления Минобороны Василий Бурба заявил, что в июле 2020 года получил от делегированного президентом Украины главы Офиса президента Андрея Ермака указание о срыве операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера».

Сеть 20 ноября реагирует на выступление Бурбы. Многим оно напомнило эффект взрыва информационной бомбы.

Оппозиционные к власти политики и блогеры требуют отставки и президента, и его чиновников. Приверженные президенту комментаторы пока не высказались.

Напомним, 19 ноября в Офисе президента заявили, что проигнорируют эфир на канале «Украина 24», на котором должны были обсуждать расследование Bellingcat. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент не ходит на эфиры по вызову олигарха.

Мэр Киева Виталий Кличко после выступления Бурбы подверг критике Офис президента. Впрочем, его заявление не было адресовано персонально Зеленскому.

Утром 20 ноября акаунты советников Зеленского и ведущих деятелей «Слуги народа» пока молчат.

Между тем сопредседатель оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала, что «Зеленский лгал обществу год. Он предал наших военных».

Сергей Сидоренко, главред «Европейской правды» считает, что после заявления Бурбы слово «Свинарчук» переводится как «Вагнер». Так журналист намекает, что эффект от заявления главы ГУР может стать для Зеленского похожим на значение скандала в «Укроборонпроме» во время избирательной кампании Петра Порошенко.

Сам Порошенко в соцсетях написал о требовании проинформировать общество о том, «кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию по задержанию „вагнеровцев“ и кто тот „крот“, сливший детали операции Лукашенко и Путину».

Экс-президент также требует отстранения присутствующих на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации.