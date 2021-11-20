Бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna для всех взрослых одобрили в США

https://racurs.ua/n163328-busternye-dozy-vakcin-pfizer-i-moderna-dlya-vseh-vzroslyh-odobrili-v-ssha.html

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Вакцинация от коронавируса в США вышла на новый этап. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение бустерной (третьей) дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и Moderna для всех взрослых 18 лет и старше.

Дополнительную дозу этих вакцин можно вводить через шесть месяцев после начальной полноценной вакцинации одобренными препаратами FDA, рассказывает Reuters. Как сообщалось ранее, все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson в возрасте от 18 лет имеют право на получение бустера через два месяца после вакцинации.

Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они уверены в том, что бустерный компонент вакцин способен поддерживать высокий уровень защиты от COVID-19.

Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18−64 лет, подверженных риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы разрешили людям, подвергающимся заражению COVID-19 в связи с особенностями профессии.

Источник: Reuters