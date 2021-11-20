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Ракурс
Коронавирус отступает, но убивает - еще 700 смертей за сутки

Коронавирус отступает, но убивает — еще 700 смертей за сутки

20 ноя 2021, 08:53
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Коронавирус за сутки убил еще почти 700 украинцев. В Украине 20 ноября сообщили о 18 тыс. 250 новых случаях COVID-19.

Заболели 1 тыс. 463 ребенка и 380 медработников.

В больницу положили с ковидом 3 тыс. 594 больных, а умерли за сутки 664 пациента.

Выздоровело от коронавирусной болезни 21 тыс. 979 человек.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - СНБО

Коронавирус в Украине, данные - Минздрав

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 484), Днепропетровской (1 тыс. 870), Запорожской (1 тыс. 27), Львовской (1 тыс. 17) и Донецкой (1 тыс. 10) областях.

Коронавирус в Украине, данные - Минздрав


За все время пандемии в Украине заболело уже 3 млн 322 тыс. 308 человек, умерли — 80 тыс. 895.

19 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных коронавирусом, что свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.

Источник: Ракурс


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