Коронавирус отступает, но убивает - еще 700 смертей за сутки

https://racurs.ua/n163327-koronavirus-otstupaet-no-ubivaet-esche-700-smertey-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус за сутки убил еще почти 700 украинцев. В Украине 20 ноября сообщили о 18 тыс. 250 новых случаях COVID-19.

Заболели 1 тыс. 463 ребенка и 380 медработников.

В больницу положили с ковидом 3 тыс. 594 больных, а умерли за сутки 664 пациента.

Выздоровело от коронавирусной болезни 21 тыс. 979 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 484), Днепропетровской (1 тыс. 870), Запорожской (1 тыс. 27), Львовской (1 тыс. 17) и Донецкой (1 тыс. 10) областях.

За все время пандемии в Украине заболело уже 3 млн 322 тыс. 308 человек, умерли — 80 тыс. 895.

19 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных коронавирусом, что свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.