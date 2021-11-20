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Ракурс
Красный оттенок Луны — фото самого длительного за 600 лет затмения спутника Земли

Красный оттенок Луны — фото самого длительного за 600 лет затмения

20 ноя 2021, 08:36
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19 ноября во многих регионах Европы и Северной Америки люди стали свидетелями самого длинного лунного затмения с 1440 года. Естественное явление длилось 3 ч 28 мин.

Затмение Луны 2021

Во время затемнения тень от Земли окрасила Луну в ржаво-янтарный оттенок. В сети появились фото и видео очевидцев этого астрономического явления.

Затмение Луны 2021

Затмение Луны 2021

Затмение Луны 2021

Затмение Луны 2021


Затемнение могли наблюдать жители Северной и Южной Америки, Австралии и некоторых частей Европы и Азии. Оно стало самым продолжительным с XV века. В следующий раз такое затмение можно будет наблюдать в 2669 году.

Затмение Луны 2021

Источник: Ракурс


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