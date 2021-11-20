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Ракурс
Дивний відтінок Місяця - фото найдовшого за 600 років затемнення супутника Землі

Червоний відтінок Місяця — фото найтривалішого за 600 років затемнення супутника Землі

20 лис 2021, 08:36
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19 листопада у багатьох регіонах Європи та Північної Америки люди стали свідками найдовшого місячного затемнення з 1440 року. Природне явище тривало 3 год 28 хв.

Затемнення Місяця 2021

Під час затемнення тінь від Землі забарвила Місяць в іржаво-бурштиновий відтінок. У мережі з’явилися фото і відео очевидців цього астрономічного явища.

Затемнення Місяця 2021

Затемнення Місяця 2021

Затемнення Місяця 2021

Затемнення Місяця 2021


Затемнення Місяця 2021

Затемнення могли спостерігати жителі Північної та Південної Америки, Австралії та деяких частин Європи та Азії. Воно стало найтривалішим з XV століття. Наступного разу таке затемнення можна буде спостерігати аж 2669 року.

Джерело: Ракурс


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