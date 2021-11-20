Дивний відтінок Місяця - фото найдовшого за 600 років затемнення супутника Землі

https://racurs.ua/ua/n163326-chervonyy-vidtinok-misyacya-foto-naydovshogo-za-600-rokiv-zatemnennya-suputnyka-zemli.html

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19 листопада у багатьох регіонах Європи та Північної Америки люди стали свідками найдовшого місячного затемнення з 1440 року. Природне явище тривало 3 год 28 хв.

Під час затемнення тінь від Землі забарвила Місяць в іржаво-бурштиновий відтінок. У мережі з’явилися фото і відео очевидців цього астрономічного явища.

Затемнення могли спостерігати жителі Північної та Південної Америки, Австралії та деяких частин Європи та Азії. Воно стало найтривалішим з XV століття. Наступного разу таке затемнення можна буде спостерігати аж 2669 року.