Коронавірус відступає, але убиває - ще 700 смертей за добу

https://racurs.ua/ua/n163327-koronavirus-vidstupaie-ale-ubyvaie-sche-700-smertey-za-dobu.html

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Коронавірус за добу убив ще майже 700 українців. В Україні 20 листопада повідомили про 18 тис. 250 нових випадків COVID-19.

Захворіли 1 тис. 463 дитини та 380 медпрацівників.

В лікарню поклали з ковідом 3 тис. 594 хворих, а померло за добу 664 пацієнти.

Одужало від коронавірусної хвороби 21 тис. 979 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 484), Дніпропетровській (1 тис. 870), Запорізькій (1 тис. 27), Львівській (1 тис. 17) і Донецькій (1 тис. 10) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 3 млн 322 тис. 308 осіб, померли — 80 тис. 895.

19 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності.