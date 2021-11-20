Бустерні дози вакцин Pfizer та Moderna для всіх дорослих схвалили у США

https://racurs.ua/ua/n163328-busterni-dozy-vakcyn-pfizer-ta-moderna-dlya-vsih-doroslyh-shvalyly-u-ssha.html

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Вакцинація від коронавірусу в США вийшшла на новый этап. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування бустерних доз вакцин від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech і Moderna для всіх дорослих віком 18 років і старші.

Додаткову дозу цих вакцин можна вводити через шість місяців після початкової повноцінної вакцинації схваленими FDA препаратами, розповідає Reuters. Як повідомлялося раніше, всі вакциновані однодозовою вакциною Johnson&Johnson віком від 18 років мають право на отримання бустера через два місяці після вакцинації.

Голови компаній Pfizer Альберт Бурла та Moderna Стефан Бансель подякували FDA за таке рішення. Вони наголосили, що дані про їх препарати говорять про те, що бустерний компонент вакцин здатний підтримувати високий рівень захисту від COVID-19.

Раніше американський регулятор схвалив додаткові дози вакцин Pfizer і Moderna для осіб віком 65 років і старше, а також для людей 18−64 років, які схильні до ризику тяжкого перебігу захворювання на коронавірус. Крім того, введення бустерної дози дозволяли особам, які зазнають зараження COVID-19 у зв’язку з особливостями професії.

Джерело: Reuters