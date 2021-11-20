"Свинарчук" тепер перекладається як "Вагнер" - мережа реагує на заяви Бурби

https://racurs.ua/ua/n163329-svynarchuk-teper-perekladaietsya-yak-vagner-mereja-reaguie-na-zayavy-burby.html

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У справі «вагнерівців» колишній глава ГУР Міноборони Василь Бурба заявив, що у липні 2020 року отримав від делегованого президентом України голови Офісу президента Андрія Єрмака вказівку про зрив операції із затримання бійців ПВК «Вагнера».

Мережа 20 листопада реагує на виступ Бурби. Для багатьох він справив ефект вибуху інформаційної бомби.

Опозиційні до влади політики та блогери вимагають відставки і президента, і його чиновників. Прихильні до президента особи з влади наразі не висловилися.

Нагадаємо, 19 листопада в Офісі президента заявили, що проігнорують ефір на каналі «Україна 24», на якому мали обговорювати розслідування Bellingcat. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що президент не ходить на ефіри за викликом олігарха.

Мер Києва Віталій Кличко після виступу Бурби розкритикував Офіс президента. Утім, його заява неабресована персонально Зеленському.

Уранці 20 листопада акаунти радників Зеленського і провідних діячів «Слуги народу» поки мовчать.

Тим часом співголова опозиційної фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко написала, що «Зеленський БРЕХАВ суспільству рік. Він зрадив наших військових».

Сергій Сидоренко, головред «Європейської правди» вважає, що після заяви Бурби слово «Свинарчук» перекладається як «Вагнер». Так журналіст натякає, що ефект від заяви очільника ГУР може стати для Зеленського подібним до значення скандалу в «Укроборонпромі» під час виборчої кампанії його попредника Петра Порошенка.

Сам Порошенко у своїх соцмережах написав про вимогу поінформувати суспільство про те, «хто дав команду спецслужбам зірвати спецоперацію із затримання „вагнерівців“ і хто той „кріт“, який злив деталі операції Лукашенку та Путіну?».

Екс-президент вимагає також відсторонення присутніх на нараді в Офісі президента, де обговорювався фінал спецоперації.