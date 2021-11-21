Коронавірус за 20 листопада. Інфографіка: МОЗ

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Коронавірус в Україні традиційно на вихідних йде на спад. У суботу, 20 листопада, виявили 10 тис. 635 нових підтверджених випадків ковіду.

Зокрема, захворіли 894 дитини та 99 медиків. До лікарень вчора потрапили 4 тис. 48 осіб, а 377 хворих померли. Подолати коронавірусну хворобу COVID-19 зуміли 14 тис. 450 осіб. Про це 21 листопада повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що за час пандемії в Україні захворіли вже 3 млн 332 тис. 943 особи, але одужали вже 2 млн 762 тис. 950 осіб. Померли від ковіду 81 тис. 272 хворих.

За добу вакцинували 152 тис. 321 особу. Загалом від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 щеплено 12 млн 805 тис. 746 осіб, з них отримали одну дозу 12 млн 805 тис. 744 українці, а повністю імунізовані та отримали дві дози вже 9 млн 763 тис. 865 громадян.

У МОЗ заявили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня були невакцинованими та не мали жодної дози вакцини від ковіду.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що станом на 20 листопада в червоній зоні епіднебезпеки перебували Київ і ще 18 регіонів України. Рівень госпіталізацій по країні становив 67,1 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.