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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

«Дельта+" - на Херсонщині зафіксували циркуляцію нового різновиду коронавірусу

21 лис 2021, 21:30
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На Херсонщині зафіксовано циркуляцію нового різновиду штаму коронавірусу SARS-nCoV-2 «Дельта» — так званої «Дельта+".

Також цей штам зафіксований на території ще кількох регіонів України. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

За словами Ромаскевича, попередні розрахунки свідчать, що частка цього штаму в захворюваності мешканців області становить 10−15%.


Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штамами COVID-19, можна спрогнозувати (я дуже бажаю помилитись) другий пік цієї хвилі з початком зростання 10−15 грудня 2021 року. Його тривалість та висоту підйому зможемо вирахувати днів за 7−8, — наголосив медик.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 20 листопада, зафіксовано ще понад 10,6 тис. нових випадків коронавірусу, серед них майже 900 дітей.

Джерело: Ракурс


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