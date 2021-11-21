В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n163374-delta-na-hersonschyni-zafiksuvaly-cyrkulyaciu-novogo-riznovydu-koronavirusu.html

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На Херсонщині зафіксовано циркуляцію нового різновиду штаму коронавірусу SARS-nCoV-2 «Дельта» — так званої «Дельта+".

Також цей штам зафіксований на території ще кількох регіонів України. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

За словами Ромаскевича, попередні розрахунки свідчать, що частка цього штаму в захворюваності мешканців області становить 10−15%.

Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штамами COVID-19, можна спрогнозувати (я дуже бажаю помилитись) другий пік цієї хвилі з початком зростання 10−15 грудня 2021 року. Його тривалість та висоту підйому зможемо вирахувати днів за 7−8, — наголосив медик.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 20 листопада, зафіксовано ще понад 10,6 тис. нових випадків коронавірусу, серед них майже 900 дітей.