Дело «вагнеровцев» расследуется по трем направлениям, заявил «слуга». Фото: 24 канал

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Ракурс

Расследование операции по задержанию «вагнеровцев» продолжается по трем направлениям. Государственную измену или утечку информации из Офиса президента не установили.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала «Дом».

По его словам, дело расследуют:

временная следственная комиссия Верховной Рады;

Госбюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора по факту обнародованной в СМИ информации;

расследователи Bellingcat и украинские журналисты.

Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы, — рассказал Вениславский.

Нардеп напомнил, что ВСК по итогам нескольких месяцев работы подготовила промежуточный отчет.

Все желающие могут с ним ознакомиться на сайте Верховной Рады. Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, с учетом материалов от журналистов Bellingcat, — сказал депутат.



Он добавил, что ни расследование Bellingcat, ни расследование ВСК не установили факт государственной измены со стороны высших должностных лиц Украины или факт утечки информации из Офиса президента.

Напомним, в эфире канала «Украина 24» экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени президента Зеленского дал указание перенести спецоперацию по «вагнеровцам». По мнению Бурбы, перенести спецоперацию на тот момент уже было нельзя, и это одна из причин ее провала.