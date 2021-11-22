Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n163377-koronavirus-poshel-na-spad-za-sutki-bolshe-7-tys-zabolevshih-ukraincev.html

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Коронавирус в Украине пошел на спад — за минувшие сутки, 21 ноября, официально зарегистрировали 7 тыс. 464 новых заболевших.

Заболело 579 детей и 74 медработника, от осложнений коронавируса умерло 326 украинцев. За сутки выздоровело 10 тыс. 540 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 340 тыс. 407 человек;

выздоровело — 2 млн 773 тыс. 490 человек;

летальных исходов — 81 тыс. 598.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Напомним, в восьми областях Украины зарегистрировали опасную разновидность штамма «Дельта». Ученые предполагают, что новый подтип в основном увеличивает риск заражения, но не влияет на тяжесть симптомов.