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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус пошел на спад — за сутки больше 7 тыс. заболевших украинцев

22 ноя 2021, 08:50
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Коронавирус в Украине пошел на спад — за минувшие сутки, 21 ноября, официально зарегистрировали 7 тыс. 464 новых заболевших.

Заболело 579 детей и 74 медработника, от осложнений коронавируса умерло 326 украинцев. За сутки выздоровело 10 тыс. 540 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3 млн 340 тыс. 407 человек;
  • выздоровело — 2 млн 773 тыс. 490 человек;
  • летальных исходов — 81 тыс. 598.

Статистика коронавируса. Данные: СНБО

Статистика коронавируса. Данные: СНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.


Напомним, в восьми областях Украины зарегистрировали опасную разновидность штамма «Дельта». Ученые предполагают, что новый подтип в основном увеличивает риск заражения, но не влияет на тяжесть симптомов.

Источник: Ракурс


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