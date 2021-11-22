Европа протестует против антиковидных мер - на улицы вышли десятки тысяч, фото - ВВС

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Карантин в Европе ужесточается, поскольку национальные правительства борются с ростом заражаемости и ужесточают правила. Во многих странах на это реагируют протестами.

Сразу в нескольких европейских столицах десятки тысяч человек в последние дни вышли на улицы, протестуя против новых антивирусных ограничений.

В Брюсселе 21 ноября состоялась одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер — полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.

В Бельгии акция за отмену антивирусных ограничений называлась «Вместе за свободу». Демонстранты выступали в первую очередь за отмену Covid-паспортов, по которым вакцинированных пускают в публичные места.

Бельгийское правительство в рамках новой волны ограничений хочет ужесточить правила ношения масок, а большинство бельгийцев будут работать из дома в течение четырех дней в неделю до середины декабря. Также правительство хочет обязать всех медработников вакцинироваться.

В Нидерландах прошел второй день массовых протестов. В Гааге было объявлено чрезвычайное положение, а спецназ полиции разгонял демонстрантов собаками и дубинками.

В Роттердаме в ночь на субботу тоже прошли протесты и столкновения, которые мэр города назвал разгулом насилия.

В Хорватии несколько тысяч человек 20 ноября вышли на улицы Загреба в знак протеста против обязательной вакцинации пожилых работников.

Число участников акции в Вене официальные источники оценили примерно в 50 тыс. Это случилось после того, как правительство объявило о новом общенациональном локдауне с понедельника и о планах сделать прививки обязательными с февраля 2022 года.

Австрия станет первой страной, законодательно обязующей граждан вакцинироваться.

Участники демонстраций размахивали национальными флагами, требовали «венуть свободу» и призывали к сопротивлению.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена быстрым ростом числа зараженных на европейском континенте. Региональный директор по Европе Ганс Клюге заявил, что если по всей Европе не ужесточить антивирусные меры, эксперты прогнозируют смерть около полумиллиона человек.