Російський адмірал звинуватив НАТО у загибелі субмарини “Курськ”

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Підводний човен «Курськ» затонув у 2000 році внаслідок зіткнення з підводним човном НАТО.

Про це заявив в інтерв’ю російському держагентству новин «РІА Новини» адмірал В’ячеслав Попов. У 2000 році він командував Північним флотом.

За його словами, з ймовірністю в 90% відома назва підводного човна НАТО, з яким сталося зіткнення. Він розповів, що підводний човен, який зіткнувся з «Курськом», стежив за ним і підійшов до російської субмарини дуже близько. Військовий запевнияє, що сигнал SOS подавав підводний човен НАТО, а не російський.

Офіційно атомний підводний човен «Курськ» затонув 12 серпня 2000 року через вибух торпеди на борту з подальшою детонацією боєзапасу. Усі 118 людей, які брали участь у навчаннях на підводному човні, загинули.

Попов заявив, що назва субмарини НАТО, яка нібито стала винуватцем катастрофи «Курська», йому відома «з ймовірністю 90%". Однак, за словами адмірала, «щоб публічно називати, потрібно мати докази та викласти їх», а він цього зробити не може.

Під час зіткнення «Курськ» нібито вдарився носовою частиною і в момент цього зіткнення у нього пошкодився торпедний апарат. Стався вибух торпеди, затоплення першого відсіку, після чого російський підводний човен пішов на дно.

Катастрофа субмарини стала однією з найбільших трагедій на російському флоті і стала причиною сильної критики російської влади та особисто Путіна.

За офіційною версією Росії, «Курськ» затонув за 175 км від Сєвєроморська внаслідок вибуху експериментальної торпеди на її борту та подальшої детонації боєзапасу під час навчань. Версія про те, що причиною катастрофи була іноземна субмарина, раніше владою РФ та держЗМІ не підтримувалася і якщо й озвучувалася, то в маргінальному вимірі.

Дані про катастрофу «Курська» в РФ будуть засекречені щонайменше до 2030 року.

У районі навчань знаходилося кілька іноземних підводних човнів, які спостерігали за російськими навчаннями: АПЛ Memphis і Toledo ВМС США, а також Splendid ВМС Великої Британії. Уряди цих країн офіційно не коментували заяви Попова.