Россия готовится к нападению на Украину, фото: Video Studio

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Россия, по информации американской разведки, готовится к проведению масштабной наступательной операции в Украине в начале 2022 года, однако окончательное решение о ее проведении в Кремле, вероятно, еще не было принято.

Сведения об этом, включая карты, свидетельствующие о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому крупномасштабному наступлению на Украину по нескольким направлениям, в том числе из Беларуси и оккупированного Крыма, американская разведка передала европейским союзникам США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Эти разведданные были переданы некоторым членам НАТО на прошлой неделе, чтобы подкрепить обеспокоенность США по поводу возможных намерений Путина, — отмечает издание.

Отмечается, что в российском наступлении могут быть задействованы до 100 тыс. солдат. Приблизительно половина тактических групп уже расположена на позициях, в случае вторжения будет оказываться поддержка с воздуха.

Источники издания описывают вероятное нападение России как операцию в холодное время года, которая охватит большую территорию и будет готова к потенциально продолжительной оккупации.

Также, по информации собеседников издания, Москва призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентных для постсоветского времени масштабах. Роль этих резервистов будет заключаться в контроле захваченной территории на более позднем этапе операции — после того, как линия фронта пойдет дальше. Отмечается, что Россия публично не объявляла о проведении большого призыва резервистов.

Кроме того, отмечает издание, США также поделились сведениями об экспоненциальном росте дезинформации, направленной против Киева, и о том, что Москва вербует агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри Украины.

В то же время, издание отмечает, что США и другие страны не утверждают, что война неизбежна, и даже не уверены, что Путин серьезно настроен на нее.