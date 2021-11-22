Спикер Путина назвал Bloomberg «трубой для вбросов» из-за заявлений об Украине. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n163401-spiker-putina-nazval-bloomberg-truboy-dlya-vbrosov-iz-za-zayavleniy-ob-ukraine.html

Ракурс

Вторжение России в Украину, к которому готовится Кремль, может произойти уже в начале 2022 года. Такое заявление американской разведки прокомментировал спикер президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

Издание Bloomberg, сообщившее о планах Кремля, пресс-секретарь Путина назвал «трубой для вбросов». Мол, подобные заявления — попытка представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования ситуации. Об этом Песков заявил в комментарии российским СМИ.

Идет целенаправленная информационная кампания. Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что сообщения СМИ о вторжении — «это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине, — добавил спикер Кремля.

Также, отвечая на вопрос о том, видит ли Россия какое-то усиление именно военной напряженности со стороны Киева, Песков заявил о «росте количества провокаций». Они якобы осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют Украине страны НАТО.

Представитель Путина вновь обвинил Украину в нарушениях минских договоренностей. Также он отрицает увеличения активности российских вооруженных сил на своей территории. По его словам, «это обычный фон, плановые учения».

Перемещения войск Российской Федерации внутри нашей территории ни для кого не представляют угрозы и не должны ни у кого вызывать обеспокоенности, — заявил Песков.



Напомним, по данным Bloomberg, Россия готовится к проведению масштабной наступательной операции в Украине в начале 2022 года, однако окончательное решение о ее проведении в Кремле, вероятно, еще не было принято.

Сведения об этом, включая карты, свидетельствующие о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому крупномасштабному наступлению на Украину по нескольким направлениям, в том числе из Беларуси и оккупированного Крыма, американская разведка передала европейским союзникам США.