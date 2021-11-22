Загрязнение окружающей среды привело к появлению новой болезни, фото: «Тион»

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Ракурс

Сотни пациентов с заболеванием под названием «ближневосточный болевой синдром» выявили медики.

Эта болезнь имитирует ревматоидный артрит и может быть связана с загрязнением окружающей среды. Об этом говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Отмечается, что в больницах Египта и Саудовской Аравии в период с ноября 2014 года по декабрь 2019 года были выявлены 400 пациентов с диагностированным ревматоидным артритом (длительным заболеванием, которое вызывает боль, отеки и скованность в суставах), относительно которых медики при повторном осмотре установили, что симптомы не отвечают критериям этого заболевания.

В результате больным был поставлен диагноз «синдром фибромиалгии». Это еще одно долгосрочное состояние, которое связано с болью во всем теле и скованностью мышц.

Рентгеновские снимки показали наличие на костях некоторых пациентов отростков, похожих на шпоры.

Кроме того, пациенты имели заметный дефицит витамина D, что довольно странно для региона, где есть высокий уровень ультрафиолетового излучения, которое нужно для выработки в человеческом организме этого витамина.

По мнению исследователей, дефицит витамина D связан с загрязнением окружающей среды кадмием и свинцом. Хотя доказательств сильного загрязнения кадмием на Ближнем Востоке нет, значительное его количество было обнаружено в некоторых пищевых продуктах из этого региона, в частности в рисе.

Источник: Scientific Reports